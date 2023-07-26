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لبنان

مستخدمو الضمان: لالتزام الاضراب في 27 و31 الحالي

Lebanon 24
26-07-2023 | 05:10
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 شدد المجلس التنفیذي لنقابة مستخدمي الصندوق الوطني الاجتماعي في بيان على جمیع العاملین في الصندوق "التزام الاضراب التام وعدم الحضور الى مكاتب العمل یومي الخمیس الواقع فیھا 27 الحالي والاثنین 31 منه  .
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ودعا المجلس التنفیذي الى "التقید فقط بیومي عمل من كل اسبوع : الثلاثاء والاربعاء اعتبارا من 2023/08/01، وعدم الحضور الى جمیع مكاتب الصندوق باقي ایام الاسبوع ، وذلك حتى اشعار آخر".
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