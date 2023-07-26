وهاب: كل الحرائق مفتعلة

نشر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر": "كل الشكر لقيادة الجيش لتجاوبها السريع في المساعدة في إطفاء الحريق في الشوف السويجاني".



Advertisement

وأضاف: "نطالب الأجهزة الأمنية وبخاصة فرع المعلومات الذي يملك إمكانات كبيرة قادرة على كشف مفتعلي الحرائق، بالعمل على كشفهم وسوقهم للقضاء . كل الحرائق مفتعلة وهذه جريمة كبيرة".