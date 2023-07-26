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لبنان

وهاب: كل الحرائق مفتعلة

Lebanon 24
26-07-2023 | 05:30
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نشر رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر": "كل الشكر لقيادة الجيش لتجاوبها السريع في المساعدة في إطفاء الحريق في الشوف السويجاني".
 
وأضاف: "نطالب الأجهزة الأمنية وبخاصة فرع المعلومات الذي يملك إمكانات كبيرة قادرة على كشف مفتعلي الحرائق،  بالعمل على كشفهم وسوقهم للقضاء . كل الحرائق مفتعلة وهذه جريمة كبيرة".
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