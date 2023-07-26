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لبنان
عريمط: لبنان يتطلع للخروج من جاذبية المحاور الاقليمية والدولية
Lebanon 24
26-07-2023
|
05:39
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كرّم رئيس المركز الاسلامي للدراسات والاعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط، القنصل المصري احمد امام بمناسبة انتهاء عمله في لبنان والمستشار محمد المسند لاستلام مهامه الجديدة في بيروت.
وألقى القاضي عريمط كلمة قال فيها: "هذا التكريم في حضور هذه الوجوه الكريمة التي هي نموذج للوحدة الوطنية هو تكريم لما سبقكما في هذا الموقع، وهو تقدير لمصر العربية وقيادتها وشعبها وجيشها ولدبلوماسيتها وازهرها الشريف العامر بالايمان وكنيستها الوطنية الجامعه وللدور المصري الحريص باستمرار على لبنان الشعب والدولة ومؤسساتها الرسمية وجيشها الوطني".
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اضاف: "لبنان وشعبه في هذه الظروف الصعبة وفي ظل الفراغ الرئاسي المفتعل من بعض القوى السياسية والذي يعاني من الانهيار الاقتصادي والاجتماعي يحتاج لدعم الاشقاء العرب وبخاصة لمصر العربية وقيادتها وللسعودية وقيادتها الراشده ولدول الخليج العربي . لبنان مرآة العرب ورائد العيش المشترك بين اتباع الشرائع التي انزلها الله تعالى، يتطلع مع شعبه للخروج من جاذبية المحاور الاقليمية والدولية، والحل يأتي من داخله من خلال قيام المجلس النيابي الكريم بالاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعله وقادره رئيسا واعضاء، وبعدها لن يتخلى الاشقاء والاصدقاء عن هذا الوطن الذي يعاني من كل الموبقات ونتائجها المدمره. ان هذا التكريم هو حلقة من سلسلة طويلة من حلقات التكريم التي تقام للسيدين امام والمشد، لما لمصر من دور رائد وخير على الصعيد السياسي والتربوي والصحي والثقافي في لبنان، بجميع مناطقه وشرائحه الاجتماعيه".
وختم: "شكرا لمصر وشكرا للسعودية ولكل دول الخليج العربي ولكل الاشقاء العرب والاصدقاء . بكم وبالعرب والاصدقاء سينهض لبنان وسيبقى سيدا حرا عربيا مستقلا ترفرف فوقه رايات الايمان والوحدة الوطنية والعروبة والسلام".
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