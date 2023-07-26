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لبنان

عودة الخدمات إلى سنترال المنية بعد تصليح الاعطال

Lebanon 24
26-07-2023 | 05:52
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 عملت الفرق الفنية التابعة لهيئة "أوجيرو" على إصلاح الأعطال واستبدال التجهيزات المتضررة من المولد الكهربائي في سنترال المنية، ما أسهم في عودة خدمات أوجيرو إلى وضعها الطبيعي تدريجياً في السنترال المذكور.
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وكانت خدمات الهاتف الثابت والإنترنت التي يقدمها السنترال للمشتركين في المنية قد توقفت بشكل شبه كلي خلال الأعطال التي طرأت عليه.
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