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لبنان

تفاصيل لقاء لودريان - باسيل.. هذا ما بحثاه

Lebanon 24
26-07-2023 | 05:54
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صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في التيار الوطني الحر البيان التالي: 
 
اتسمت محادثات الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بالصراحة الإيجابية. 
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وعُلم أن الموفد الفرنسي طرح فكرة مدعومة من الدول الخمس التي اجتمعت أخيرا في الدوحة، مفادها أن يعود لودريان في أيلول المقبل لإجراء مشاورات تنطلق من نقطة الصفر في فترة زمنية سريعة ومحددة للاتفاق على البرنامج الذي يحتاجه لبنان وعلى اسم المرشح المؤهل لحمل هذا التصور على أن يلي ذلك عقد جلسات برلمانية متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية. 

وقد أبدى رئيس التيار الوطني الحر تجاوباً مع هذا الطرح.
 
 
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