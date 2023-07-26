مقاتلو "حزب الله" يُفاجئون إسرائيليين عند الحدود.. تقرير يكشف كلّ شيء

تحدّثت وسائل إعلام إسرائيليّة بإسهاب عن مقطع فيديو جديد قيلَ إنه لمقاتلين تابعين لـ"حزب الله" أثناء قيامهم بجولةٍ عند الحدود بين لبنان وفلسطين المُحتلة.

وفي ما خصّ هذا الأمر، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه سجل تحركاً لعناصر الحزب الذين لم يتجاوزوا الخط الأزرق، مشيراً إلى أنّ هؤلاء كانوا تحت المراقبة الكاملة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي.

من جهتها، قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إنّ العناصر الذين جرى رصدهم، كانوا مُقنّعين ويرتدون بزات عسكرية ويقومون بدورية على طول السياج الحدودي.

بدورها، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن ضابط أمن إسرائيلي في منطقة الجليل الشرقي قوله: "ما حصل ليس جديداً، كل يوم يأتي عناصر حزب الله إلى السياج ويتلفونه. لم نعد متفاجئين برؤيتهم يقومون بدوريات في المنطقة".

كذلك، علقت مصادر عسكرية في الجيش الإسرائيلي على المقطع، مشيرة إلى أن ما حصل يُعد انتهاكاً لقرار الأمم المتحدة رقم 1701 الذي يمنع "حزب الله" من العمل عند الحدود.

من ناحيته، وصف موقع "ماكو" الإسرائيلي الفيديو الجديد بـ"المقلق"، معتبراً أنه يوثق أمراً غير عاديّ عند الحدود اللبنانية.

وسائل إعلام إسرائيلية تنشر فيديو تقول إنه لمقاومين من #حزب_الله وهم يقومون بجولة على الحدود مع #فلسطين_المحتلة #لبنان pic.twitter.com/brQOOBEn7J — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) July 25, 2023 Advertisement

ويأتي الفيديو الأخير الخاص بعناصر الحزب، بحسب المزاعم الإسرائيلية، بعد إنتشار فيديو آخر قبل أيام، يُظهر رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ اللواء هرتسي هاليفي مع مجموعة من الجنود والضباط الإسرائيليين خلال جولةٍ له قبل أيام على طول الحدود مع لبنان.

وفعلياً، فإن الفيديو الخاص بهاليفي جرى نشره من قبل مراسل قناة "المنار" الزميل علي شعيب، واللافت هو أنّ الإعلام الإسرائيليّ اهتمّ بما بثه الأخير فيما بادر محللون إلى تحليل الفيديو الذي صوّره وإلى المسافة التي حصل منها ذلك.