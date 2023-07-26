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لبنان

مجلس شورى الدولة أبطل مذكرة لوزير الداخلية

Lebanon 24
26-07-2023 | 06:12
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أعلنت جمعية الشعب يريد اصلاح النظام والناشط شاكر طالب أنّ مجلس شورى الدولة قرر ابطال مذكرة وزير الداخلية رقم 128/2021 المتضمنة السماح للسماسرة العمل في مراكز تسجيل المركبات والسيارات خلافاً لأحكام قانون السير. 
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