كركي إستقبل وفدا من نقابة أصحاب المخابز والأفران

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استقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في مكتبه صباح اليوم، وفدا من نقابة أصحاب المخابز والأفران في لبنان يترأسه النقيبان ناصر سرور وزكريا محمد عربي القدسي، حيث تم البحث في الأوضاع الصحية والاجتماعية في البلاد، لاسيما في ظل الأزمة التي تعصف بها منذ نهاية العام 2019".وأفاد بيان مديرية العلاقات العامة في الصندوق ، انه "بعد استعراض العلاقة التاريخية التي تربط بين الصندوق ونقابة أصحاب المخابز والأفران في لبنان والدور المهم الذي تلعبه هذه المؤسسات لحفظ الأمن العذائي للمواطنين، توقف المجتمعون عند ضرورة إعادة النظر بالتعرفة المطبقة على الأفران في ظل انهيار قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار الاميركي، وتم التوافق على اعتماد مبلغ مليون ل.ل. عن كل طن طحين بدلا من 25 ألف ل.ل. المعتمدة حاليا وضرورة إعلام أصحاب المخابز والأفران بأية مستجدات تطرأ وخاصة على صعيد الإعفاء من الغرامات وزيادات التأخير".وفي الختام، أمل المجتمعون "زيادة التقديمات الصحية والعائلية وتعويضات نهاية الخدمة للمستفيدين من تقديمات الصندوق وخاصة لعمال المخابز والأفران وعلى ضرورة أن يعود الضمان للعب دوره كصمام للأمان الاجتماعي في لبنان".