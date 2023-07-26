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لبنان

بدر: سنشهد حالة وطنية لانتخاب رئيس جمهورية بأقرب فرصة ممكنة

Lebanon 24
26-07-2023 | 06:43
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، النائب نبيل بدر الذي قال بعد اللقاء: "وضعنا سماحته في صورة الاتصالات والمشاورات التي نقوم بها على المستوى الوطني والعربي في سبيل انتخاب رئيس جمهورية للبنان. وبعدها تطرق الحديث إلى موضوع حاكمية مصرف لبنان، وضرورة أن يقوم نواب الحاكم بواجباتهم كاملة في تسطير سياسة نقدية تحفظ للشعب اللبناني قيمة عملته، وذلك من دون أي شروط، وبخاصة بعد أن تعذر اجتماع مجلس الوزراء يوم غد الخميس لغياب النصاب".
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اضاف:"أخذنا الحديث إلى بعض القضايا التي تخص الطائفة وبخاصة موضوع أحداث خلدة وموضوع الضنية، ولمسنا من سماحته حرصاً كاملاً على العيش المشترك والسلم الأهلي، وفي الوقت نفسه على أن لا يُظلم أي موقوف، ووعدنا سماحته بأنه سيتابع عن كثب وعن قرب كل تفاصيل هذه الأحداث، وإن شاء الله سنصل إلى خواتيم سعيدة".

وقال : "دارة السفير السعودي في اليرزة، تعودنا على استضافتها لنا تكريما لسماحته، وهذا اللقاء دليل على أن المملكة ما زالت فاعلة على الساحة اللبنانية ومهتمة بالشأن اللبناني، وسنشهد حالة وطنية، لانتخاب رئيس جمهورية بأقرب فرصة ممكنة".
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