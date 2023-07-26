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لبنان

بين بيروت وجبل لبنان.. سرق العديد من السيارات والدراجات الآلية إليكم كم بلغ عددها

Lebanon 24
26-07-2023 | 06:40
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صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـداخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيّارات في مختلف المناطق اللبنانية.
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 بتاريخ 13-07-2023 وفي محلة الفرزل، ونتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّن مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشرطة القضائية، من توقيف المدعو:

ش. ص. (من مواليد عام 1981، فلسطيني-مكتوم القيد)
وهو مطلوب للقضاء بموجب /14/ مذكرة عدلية بجرائم سرقة سيارات ودراجات آلية.

بالتحقيق معه، اعترف بسرقة حوالى /32/ سيارة و/200/ دراجة آلية من أماكن مختلفة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان، وذلك بالإشتراك مع (أ. ع. من مواليد عام 1976، فلسطيني) -أوقف سابقًا بالجرم ذاته من قبل المكتب المذكور-، وببيعها إلى أحد الأشخاص في بريتال مقابل مبالغ مالية، بحيث يعاونه في عملية تصريفها المدعو: ع. م. (من مواليد عام 1983، لبناني) الذي جرى توقيفه.

أجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورّطين.
 
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