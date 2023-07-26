جعجع: بري هو الذي يُعطل مجلس النواب

اعتبرَ رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أنّ "الرئيس نبيه بري هو الذي يُعطل مجلس النواب"، وقال: "بكل بساطة، يجب أن ينعقد البرلمان ويؤدي واجبه بإنتخاب رئيس للجمهورية".

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وفي تصريحٍ له عقب لقائه الموفد الفرنسي الخاص بلبنان جان إيف لودريان، قال جعجع: "المجالس بالأمانات، ويجب سؤال الفرنسيين عن مساعيهم بشأن الرئاسة. ما يمكن قوله هو إنَّ الفرنسيين لم يطرحوا أي إسمٍ للرئاسة، كما أننا لم نقُم بذلك خلال نقاشاتنا معهم.. إن مرشحنا معروف وهو الوزير جهاد أزعور الذي نعتبرهُ مرشح تسوية".

وختم: "كل الأمور بحاجة إلى درس بالشأن الرئاسي ولا يمكن الحديث عن أي أمرٍ قبل أوانه وهناك تفاصيل عديدة بحاجة إلى مشاورات".