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لبنان
خلاله لقائه بلودريان.. هل وافق الجميّل المشاركة في الحوار؟
Lebanon 24
26-07-2023
|
07:08
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أفادت معلومات الـ"أم تي في" أن رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل لم يعط جواباً واضحاً للمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جان ايف لودريان بشأن طاولة تشاور تعقد في أيلول للبحث في الاستحقاق الرئاسي إذ فضّل أن يكون هناك موقف موحد لدى المعارضة.
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