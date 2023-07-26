خلاله لقائه لودريان.. هل وافق الجميّل على المشاركة في الحوار؟

أفادت معلومات الـ"أم تي في" أن رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل لم يعط جواباً واضحاً للمبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جان ايف لودريان بشأن طاولة تشاور تعقد في أيلول للبحث في الاستحقاق الرئاسي إذ فضّل أن يكون هناك موقف موحد لدى المعارضة.

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