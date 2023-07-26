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لبنان

البزري شكر للسعودي جهوده خلال توليه رئاسة بلدية صيدا

Lebanon 24
26-07-2023 | 07:20
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 شكر النائب عبد الرحمن البزري في بيان، المهندس محمد السعودي على "جهوده خلال أكثر من 13 عاما على توليه رئاسة بلدية صيدا"، مؤكدا "ثقته بأعضاء المجلس البلدي وقدرتهم على الإستمرار في إدارة شؤون البلدية رغم الظروف الصعبة التي تحيط بها، ورغم تراجع وضعها المالي، والتراخي الإداري الذي يصيبها ويصيب معظم إدارات الدولة اللبنانية". 
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وأكد البزري " ثقته في قدرتهم على القيام بما هو مطلوب في هذه المرحلة الإنتقالية الحرجة التي تمر بها البلاد ومدينة صيدا تحديدا"، معلناً "وقوفه إلى جانبهم في أي قرار يتخذونه مرتبط بإدارة شؤون البلدية"، داعيا مختلف القوى السياسية والمجتمعية إلى "مساندتهم في حرية اختيارهم لرئيس ونائب رئيس للمجلس البلدي".
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