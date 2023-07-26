27
o
بيروت
28
o
طرابلس
31
o
صور
28
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
26
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
28
o
بشري
28
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
البزري شكر للسعودي جهوده خلال توليه رئاسة بلدية صيدا
Lebanon 24
26-07-2023
|
07:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
شكر النائب عبد الرحمن البزري في بيان، المهندس محمد السعودي على "جهوده خلال أكثر من 13 عاما على توليه رئاسة بلدية صيدا"، مؤكدا "ثقته بأعضاء المجلس البلدي وقدرتهم على الإستمرار في إدارة شؤون البلدية رغم الظروف الصعبة التي تحيط بها، ورغم تراجع وضعها المالي، والتراخي الإداري الذي يصيبها ويصيب معظم إدارات الدولة اللبنانية".
Advertisement
وأكد البزري " ثقته في قدرتهم على القيام بما هو مطلوب في هذه المرحلة الإنتقالية الحرجة التي تمر بها البلاد ومدينة صيدا تحديدا"، معلناً "وقوفه إلى جانبهم في أي قرار يتخذونه مرتبط بإدارة شؤون البلدية"، داعيا مختلف القوى السياسية والمجتمعية إلى "مساندتهم في حرية اختيارهم لرئيس ونائب رئيس للمجلس البلدي".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته في هذه الأثناء
Lebanon 24
الدولار يرتفع... إليكم تسعيرته في هذه الأثناء
09:45 | 2023-07-25
25/07/2023 09:45:17
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
01:41 | 2023-07-26
26/07/2023 01:41:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قتلى والحرارة وصلت إلى 49 درجة... الحرائق تجتاح دول البحر المتوسط
Lebanon 24
قتلى والحرارة وصلت إلى 49 درجة... الحرائق تجتاح دول البحر المتوسط
12:00 | 2023-07-25
25/07/2023 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفي أثناء نومه... العثور على جثة رجل أعمال داخل منزله (صورة)
Lebanon 24
تُوفي أثناء نومه... العثور على جثة رجل أعمال داخل منزله (صورة)
05:05 | 2023-07-26
26/07/2023 05:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذيرٌ يخصّ إشكال وهاب - أبو فاضل.. ما الجديد؟
Lebanon 24
تحذيرٌ يخصّ إشكال وهاب - أبو فاضل.. ما الجديد؟
03:15 | 2023-07-26
26/07/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:18 | 2023-07-26
قوى الأمن توقف أحد المتسببين بإشكال.. أطلق النار وأصاب 6 أشخاص بينهم طفل
09:17 | 2023-07-26
الخليل استقبل أبي رميا وآلان عون وبحث معهما في أوضاع الدوائر العقارية المقفلة
08:51 | 2023-07-26
جان البيروتي رئيساً... فوز لائحة المرشحين على مجلس نقابة المؤسسات السياحية البحرية
08:44 | 2023-07-26
الجميّل: لا صحة لأي كلام عن طرح التمديد لسلامة خلال جلسة الحكومة غداً
08:41 | 2023-07-26
قصّة حبّ وُلدت من رحم مأساة إنفجار مرفأ بيروت... متى سيتزوج وليام نون وماريا فارس؟
08:21 | 2023-07-26
بشري... تطويق حريق مزرعة بني صعب- بيت كساب
فيديو
نجم لبناني شهير يُفجر مفاجأة: تعرّض للتحرش لسنوات.. ويكشف سبب سكوته (فيديو)
Lebanon 24
نجم لبناني شهير يُفجر مفاجأة: تعرّض للتحرش لسنوات.. ويكشف سبب سكوته (فيديو)
04:39 | 2023-07-26
26/07/2023 16:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
01:41 | 2023-07-26
26/07/2023 16:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
23:33 | 2023-07-24
26/07/2023 16:30:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact