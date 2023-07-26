بري إستقبل السفير القطري مودعاً

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير دولة قطر لدى لبنان إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي في زيارة وداعية، لمناسبة إنتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان.واستقبل بري رئيس حزب "الوطنيين الاحرار" النائب كميل دوري شمعون مع وفد من الحزب، حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية.كما استقبل بري السفير الألماني في لبنان أندرياس كيندل.