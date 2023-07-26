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لبنان

بري إستقبل السفير القطري مودعاً

Lebanon 24
26-07-2023 | 07:26
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير دولة قطر لدى لبنان إبراهيم بن عبد العزيز السهلاوي في زيارة وداعية، لمناسبة إنتهاء مهامه الدبلوماسية في لبنان.
 
واستقبل بري رئيس حزب "الوطنيين الاحرار" النائب كميل دوري شمعون مع وفد من الحزب، حيث تم عرض للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية. 
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كما استقبل بري السفير الألماني في لبنان أندرياس كيندل.
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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