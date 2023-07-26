بوحبيب التقى سفير ارمينيا: لاعتماد الحوار وسيلة لحل الخلافات بين ارمينيا واذربيجان

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التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب سفير ارمينيا لدى لبنان فاهاغن آتابكيان، الذي طلب" إعادة تأكيد لبنان موقفه الداعم والمؤيد لإعادة فتح ممر لاتشين".بدوره أعرب الوزير بوحبيب عن "قلقه البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية نتيجة إستمرار إغلاق معبر لاتشين في ناغورنو كاراباخ لما يسببه ذلك من ضغط إنساني وصحّي ومعيشي على السكّان، ويعطّل الحركة التجارية".كما اكد "أهمية توفير الظروف المناسبة للمفاوضات الثنائية بين أرمينيا وأذربيجان".وجدد بو حبيب "تأكيد موقف وزارة الخارجية والمغتربين المبدئي في الدعوة لاعتماد الحوار وسيلة لحل الخلافات بعيدا من استخدام المدنيين او حقهم في وصول المساعدات الانسانية كوسيلة ضغط لتحقيق اهداف سياسية وضرورة فتح معبر لاشين نظرًا لأهميته الحيوية للسكان".