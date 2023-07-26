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لبنان

في تحويطة الغدير.. الجيش يوقف مطلوباً يتعدى على المارة

Lebanon 24
26-07-2023 | 07:51
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:

أوقفت دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش في بلدة اللبوة – بعلبك المواطن (أ.ح.) المطلوب بجرائم: تعاطي المخدرات وترويجها، تزوير عملات، الإتجار بالأسلحة الحربية، إطلاق النار. كما دهمت الدورية منزله في بلدة التوفيقية حيث ضبطت كمية من المواد المستخدمة لصناعة المخدرات، إضافة إلى مبالغ مالية مزورة.
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كذلك دهمت دورية من المديرية منزل المواطن (م.ف.) في منطقة تحويطة الغدير – بعبدا وأوقفته كونه مطلوبًا بجرائم: افتعال إشكالات والتعدي على المارة، تعاطي المخدرات وترويجها، النصب والاحتيال باستخدام هوية مزورة، سرقة دراجات نارية بقوة السلاح، إطلاق النار.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.
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