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لبنان

ابي رميا: اعادة فتح الدوائر العقارية بدءاً من الاسبوع المقبل

Lebanon 24
26-07-2023 | 09:56
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تابع النائب سيمون ابي رميا والنائب آلان عون ملف الشؤون العقارية في جبل لبنان في لقاء جمعهما بوزير المال يوسف خليل ومدير عام المالية والشؤون العقارية جورج معراوي.
 
وأكد أبي رميا في بيان، بعد اللقاء، "ان الأجواء ايجابية نحو حلحلة مشكلة إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان لا سيما على ضوء اللقاء الذي عقد بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووفد من المسؤولين عن الدوائر المعنية في حضور وزير المال.
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وكشف ابي رميا عن فتح هذه الدوائر على مرحلتين بدءا من الأسبوع المقبل: في المرحلة الأولى يتم إنجاز الملفات المتراكمة والطلبات المقدمة قبل الإغلاق والتي تخطى عددها ال60 الفا على ان يتم في المرحلة الثانية استقبال الطلبات الجديدة".
 
وجدد أبي رميا إصراره على "ضرورة الاسراع في حل هذا الملف، لما له من تداعيات تعطيل شؤون المواطنين"، موضحا "ان عدد الموقوفين في هذه الدوائر بلغ 69 متخطيا نصف عدد الموظفين ما ادى الى تفاقم المشكلة".
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