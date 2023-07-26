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لبنان

دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً

Lebanon 24
26-07-2023 | 10:00
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حافظ سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم على تسعيرته التي تتراوح ما بين 92000 و92300 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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