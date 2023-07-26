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لبنان

ميقاتي: لولا الصبر لما كنت قادرا على تحمل الضغوطات التي تواجهنا

Lebanon 24
26-07-2023 | 09:56
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لمناسبة عودة الحجاج من أداء مناسكهم ، أقام "اتحاد جمعيات العائلات البيروتية" احتفالاً تكريمياً في قاعة مسجد محمد الأمين (ص) برعاية وحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من الشخصيات ومجموعة كبيرة من الحجاج والحاجات المكرّمين. 
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بدأ الاحتفال بكلمة لأمين سر الاتحاد الاعلامي منير الحافي أكد فيها بأن الهيئة الادارية الجديدة ستكون يداً واحدة لخدمة أهلنا في بيروت وأن لا مكان في عملنا للتسييس وللتفريق وللتمييز..

ثم تحدث رئيس الاتحاد  محي الدين كشلي مرحباً بصاحب الرعاية دولة الرئيس  والحجاج ، مؤكداً دور الاتحاد بالنهوض ببيروت وأهلها هذا الاتحاد الذي أرساه الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتزمنا بنهجه في بناء دولة القانون والمؤسسات هو باق وصامد بفضل جميع المحبين والحريصين رغم الصعوبات. وهنأ كشلي حجاج بيت الله الحرام متمنياً لهم حجاً مبروراً وسعياً مشكوراً…

وتوجه الرئيس ميقاتي بكلمة شكر فيها المملكة العرببة السعودية على حسن استقبال الحجاج والتنظيم المميز.
وتوجه الى الحجاج بالتهنئة داعيا الله سبحانه وتعالى الى أن يلهم الجميع الصبر لتجاوز المرحلة الصعبة التي نمر بها. 
وقال: لولا الصبر لما كنت قادرا على تحمل الضغوطات التي تواجهنا واسعى لحلها لما في خير لبنان واللبنانيين.
وفي الختام أحيت الاحتفال فرقة المادحين بإشراف الأخوين أحمد ويوسف مزرزع…
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