قائد الجيش استقبل فرونتسكا

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.



كما استقبل النائب ابراهيم منيمنة، ثم المنسق العام لجبهة "العمل الإسلامي" الشيخ الدكتور زهير الجعيد، وتناول البحث شؤونا مختلفة.

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