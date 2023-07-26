منشور جديد لوهاب.. اليكم ما قاله

نشر رئيس حزب "التوحيد العربي" النائب السابق وئام وهاب منشوراً عبر حسابه على منصة "اكس"، وقال: "كل ما مرقت من ظهر البيدر بشوف هالجبل عاليمين عبيقصر مع إنو الكسارات مقفلة بالشمع الأحمر بس الكميونات شغالة. ومن جهة قب الياس اكرم البسط شغال بالليل وعبيحفر هالجبال. الظاهر الدولة بتنام ليلاً".

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