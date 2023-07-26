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لبنان

نائبٌ في كتلة برّي يردّ على جعجع: أنتم آخر جهة تريد إنتخاب رئيس

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-07-2023 | 11:24
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ردّ عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد خواجة على كلام رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع الذي اتهم فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري بـ"تعطيل مجلس النواب" قائلاً: "آخر جهة تريدُ حصول إنتخاب رئيسٍ للجمهورية في لبنان هي حزب القوات ورئيسه سمير جعجع".
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وفي حديثٍ عبر "لبنان24"، أشار خواجة إلى أنَّ "القوات اللبنانية" رفضت تماماً الحوار الذي دعا إليه بري مراراً وتكراراً، مشيراً إلى أنّ جميع الأفرقاء يعرفون تماماً أنه لا إمكانية لإنتخاب رئيس إلا بالتفاهم، وأضاف: "الرئيس بري يُدرك أنّ توازنات البرلمان الحالية تؤكد تماماً أنه لا إمكانية لأي طرفٍ وبشكل إنفرادي، أن يأتي برئيسٍ للجمهورية. وعليه، كانت الدعوة للحوار من هذا المنطلق وهذا الأمر يعدُّ أساسياً للوصول إلى الحلول المرجوّة".

وأشار خواجة إلى أنّه لو قبلت "القوات" و"التيار الوطني الحر" بالحوار منذ اليوم الأول، لكان لدينا رئيس للجمهورية الآن ولكُنا شكّلنا حكومة جديدة تُدير البلاد، وقال: "من هدّد بالتعطيل هو الطرف الآخر، وتحديداً عندما أعلن الثنائي الشيعي تبنيه ترشيح رئيس تيار المرده للرئاسة. حينها، كان لجعجع كلامٌ واضح في إطار تعطيل الجلسات أو مقاطعتها، كما أنه كان هناك إشارات علنية من حزب الكتائب أيضاً عن الأمر نفسه.. وعليه، من الذي كان يتحدّث عن التعطيل؟ فريقنا تحدث عن الحوار والتلاقي بينما الآخرون لا يريدون ذلك وسنواصل المناداة بالتلاقي من أجل إتمام الإنتخابات الرئاسيّة"
المصدر: خاص "لبنان 24"

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