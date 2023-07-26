خبرٌ ينتشر.. ما حقيقةُ منع سيّدة "مُحجبة" من الجلوس على شاطئ القلمون؟

نفت معلومات "لبنان24" كل ما تمّ تداوله عبر مجموعات "واتساب" ومواقع إلكترونية بشأن منع سيّدة مُحجّبة من الجلوس مع أولادها على شاطئ أحد المنتجعات في منطقة القلمون.

وأشارت المصادر إلى أنّ الكلام المُتداول غير صحيح إطلاقاً وعارٍ من الصحة جُملة وتفصيلاً.