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لبنان

احد نوّاب سلامة لن يقدّم استقالته

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-07-2023 | 12:56
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أكد مصدر مطلع لـ"لبنان 24" انه "وفي حال الوصول الى مرحلة تسليم نواب الحاكم المسؤولية المالية والنقدية في البلاد، فان النائب الرابع للحاكم الكسندر ماراديان لن يستقيل من منصبه حتى لو أقدم على ذلك زملاؤه الثلاثة الآخرون".
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ووفقاً للمصدر فان " قرار ماراديان يأتي بالتشاور مع مرجعيتيه السياسية والطائفية اللتين يمثلهما واللتين تعتبران انه لا يمكن الهروب من المسؤولية في هذه الظروف الاستثنائية التي تمرّ فيها البلاد".
وقال" نواب الحاكم عندما قبلوا بتعيينهم فانهم قبلوا ضمناً ان يكونوا شركاء في القرار وان يتحملوا المسؤولية بحال حدوث اي فراغ او شغور في حاكمية المركزي".

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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