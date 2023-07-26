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لبنان

كرامي التقى لودريان في قصر الصنوبر.. هذه تفاصيل إجتماعهما

Lebanon 24
26-07-2023 | 12:59
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التقى النائب فيصل كرامي، اليوم الأربعاء، المُوفد الفرنسيّ الخاص بلبنان جان إيف لودريان في قصر الصنوبر، وجرى بحثٌ في الملف الرئاسي. 
 
وذكرت قناة "الجديد" أنّ "كرامي رحّب بطرح لودريان المتمثل بالذهاب نحو مُشاوراتٍ في أيلول المُقبل، كما أكد أنه مع طرح يُخرج لبنان من أزمته مع الإلتزام بعدم المسّ بالطائف أو مناقشة تعديل النظام، وقد وافق لودريان على هذا الأمر".
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كذلك، أوضحت "الجديد" أنّ كرامي قال أمام لودريان إنّ المرشح الذي يؤيده معروف وهو مطروح بشكل جدّي، وقال: "لدينا الحُجج الكافية لإقناع الفريق الآخر به، لكن لا بأس بالذهاب نحو التشاور". 
 
بدوره، قال مستشار كرامي علاء جليلاتي نقلاً عنه: "سمعنا طرح الوزير لودريان حول موضوع التشاور خلال شهر أيلول المقبل، ونحن نرحّب بكل الاحوال بأي دعوة للتشاور او للحوار حول الملف الرئاسي تحديداً تحت سقف الطائف".
 
أضاف: "أكدنا للودريان ان الحل يبدأ بانتخاب رئيس للجمهورية ولكنه ليس كل الحل، بل هو مفتاح الحل ويجب ان يستكمل بتكليف رئيس للحكومة وتشكيل حكومة واجراء الاصلاحات الضرورية اقتصادياً وسياسياً، بناءً على خطة اقتصادية واضحة".
 
وختم جليلاتي نقلاً عن كرامي: "حددنا موقفنا لجهة ترشيح الوزير سليمان فرنجية الذي يتقاطع مع قناعاتنا، ونستطيع الذهاب الى التشاور بقلب مفتوح ويد ممدودة بناء على قناعاتنا الثابتة وأهمها التوافق على اسم الرئيس العتيد، وعدم المسّ باتفاق الطائف".
 
يُشار إلى أنَّ لودريان التقى أيضاً النائب فؤاد مخزومي.
 
 
 
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