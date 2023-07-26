معلومة بارزة تخرج للعلن.. هذا ما قاله لودريان لأحد النواب اليوم

كشفَ النائب أحمد الخير بعد لقائه المُوفد الفرنسي الخاص بلبنان جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، في قصر الصنوبر أنّ "الأخير أكد أمامه أن الفرنسيين لن يدخلوا في الأسماء المطروحة لرئاسة الجمهوريّة".

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وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، أشار الخير إلى أنّ لودريان تحدث عن المبادرة الجديدة المرتبطة بجلسات مشاورات متتالية ستكون على مدى يومين أو 3 أيام، وستُطرح فيها مواصفات وأولويات الرئيس المُقبل.

كذلك، ذكرت "الجديد" أنّ "اللجنة الخماسية اتفقت على أن تلعب فرنسا دور الحكم من خلال اللقاءات الثنائية أو حتى الثلاثية في لبنا،ن ولكن ما حصل هو أنَّ الموفد الفرنسي طرح فكرة سمّاها بالفرنسية reunion de travail".