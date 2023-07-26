خطوة طارئة في سوق الدولار.. ماذا فعلَ الصرّافون؟

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وأشارت مصادر في السوق الموازية إلى أنَّ هذا الطلب على الليرة تزايد بشكلٍ متزايد من مختلف تُجار الدولار الذين أبلغوا العاملين معهم بضرورة الحفاظ على أكبر نسبة من الليرة بحوزتهم خلال الوقت الرّاهن.وأوضحت المصادر عينها أنَّ التّوجُّه الحاليّ لدى مختلف الصرافين يرتبطُ بأمر أساسي وهو تقنين حجم شرائهم للدولار خلال الأسبوع الحالي، مع وضع "كوتا" جديدة للشراء، وأضافت: "هناك صرافون سيلتزمون بشراء 3000 دولار كحدّ أقصى، في حين أنّ صرافين آخرين قرروا تخفيض تلك الكوتا بحسب معروض الليرة لديهم".