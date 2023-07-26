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لبنان

خطوة طارئة في سوق الدولار.. ماذا فعلَ الصرّافون؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
26-07-2023 | 13:22
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كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ بعض الصّرّافين في السوق الموازية، طلبوا خلال اليومين الماضيين وتحديداً يوم الأحد، كمية هائلة من الليرة اللبنانية بهدف تخزينها والإحتفاظ بها في الوقت الرّاهن.

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وأشارت مصادر في السوق الموازية إلى أنَّ هذا الطلب على الليرة تزايد بشكلٍ متزايد من مختلف تُجار الدولار الذين أبلغوا العاملين معهم بضرورة الحفاظ على أكبر نسبة من الليرة بحوزتهم خلال الوقت الرّاهن.

وأوضحت المصادر عينها أنَّ التّوجُّه الحاليّ لدى مختلف الصرافين يرتبطُ بأمر أساسي وهو تقنين حجم شرائهم للدولار خلال الأسبوع الحالي، مع وضع "كوتا" جديدة للشراء، وأضافت: "هناك صرافون سيلتزمون بشراء 3000 دولار كحدّ أقصى، في حين أنّ صرافين آخرين قرروا تخفيض تلك الكوتا بحسب معروض الليرة لديهم".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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