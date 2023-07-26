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لبنان

في المنية... اشكال و4 اصابات

Lebanon 24
26-07-2023 | 14:05
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال فرديّ في منطقة ضهور بحنين –المنية، ما ادى الى إصابة ٤ أشخاص تم نقلهم إلى أحد مستشفيات المنطقة.


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