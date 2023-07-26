نائبٌ عونيّ يُهاجم رياض سلامة من دون تسميته.. ماذا قال له؟

نشر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل عبر حسابه على منصّة "إكس" نصاً توجّه به إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من دون تسميته، قائلاً: "إ ذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، واذا اؤتمن خان: بين 2009 و 2019 ضمناً، ثمن الفيول لانتاج الكهرباء كان 17.5 مليار دولار تقاضاها مصرف لبنان من الدولة سندات يوروبوندز وسددها ليرات كان قد قبضها من الخزينة. المصرف جنى الدولارات من وساطته عند إعادة بيعه اليوروبوندز بالسوق، على حساب الدولة والمواطن. فكيف يكون هو الذي دفع دولارات؟".

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