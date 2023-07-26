Advertisement

لبنان

نائبٌ عونيّ يُهاجم رياض سلامة من دون تسميته.. ماذا قال له؟

Lebanon 24
26-07-2023 | 15:40
A-
A+
Doc-P-1091510-638260082446440774.jpg
Doc-P-1091510-638260082446440774.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل عبر حسابه على منصّة "إكس" نصاً توجّه به إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من دون تسميته، قائلاً: "إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، واذا اؤتمن خان: بين 2009 و 2019 ضمناً، ثمن الفيول لانتاج الكهرباء كان 17.5 مليار دولار تقاضاها مصرف لبنان من الدولة سندات يوروبوندز وسددها ليرات كان قد قبضها من الخزينة. المصرف جنى الدولارات من وساطته عند إعادة بيعه اليوروبوندز بالسوق، على حساب الدولة والمواطن. فكيف يكون هو الذي دفع دولارات؟".
Advertisement
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:41 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:05 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2023-07-26
17:24 | 2023-07-26
17:00 | 2023-07-26
16:58 | 2023-07-26
16:55 | 2023-07-26
16:23 | 2023-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website