كلامٌ عن "هزات أرضية في لبنان" سببها تركيا.. خبير زلازل يعلن النبأ المهم

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نشر الباحث الجيولوجي في الجامعة الأميركية والخبير في علم الزلازل طوني نمر عبر حسابه على منصة "إكس" منشوراً جاء فيه: "حركة القشرة الأرضية في تركيا حالياً هي بديهية بعد الذي حصل في 6 شباط الماضي، ووجودي في تركيا الآن مقرر منذ نيسان الماضي وبالتأكيد لا يمكن ربطه بالهزات الأرضية الحالية".وأكمل: "أما معاودة الكلام عن هزات أرضية في لبنان نتيجة ما يحصل في تركيا هو مغلوط 100% وليس له علاقة بالواقع اطلاقاً".