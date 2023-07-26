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لبنان

كلامٌ عن "هزات أرضية في لبنان" سببها تركيا.. خبير زلازل يعلن النبأ المهم

Lebanon 24
26-07-2023 | 15:52
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نشر الباحث الجيولوجي في الجامعة الأميركية والخبير في علم الزلازل طوني نمر عبر حسابه على منصة "إكس" منشوراً جاء فيه: "حركة القشرة الأرضية في تركيا حالياً هي بديهية بعد الذي حصل في 6 شباط الماضي، ووجودي في تركيا الآن مقرر منذ نيسان الماضي وبالتأكيد لا يمكن ربطه بالهزات الأرضية الحالية".
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وأكمل: "أما معاودة الكلام عن هزات أرضية في لبنان نتيجة ما يحصل في تركيا هو مغلوط 100% وليس له علاقة بالواقع اطلاقاً".
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