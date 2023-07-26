Advertisement

لبنان

نصرالله: مراسم العاشر ستكون يوم السبت وظاهرة المضائف "تُغضب العدو"

Lebanon 24
26-07-2023 | 16:23
A-
A+
Doc-P-1091520-638260118707760284.jpg
Doc-P-1091520-638260118707760284.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله أنَّ "معركة الوعي تخاض منذ بداية الخليقة"، وقال: "من جملة الأمور في موضوع الوعي يجب عدم المساعدة في ترويج الاشاعات والاخبار الكاذبة والشبهات ولو في سياق السؤال، كما أنّ هناك حرمة في بيع وشراء واقتناء كتب الضلال لمن ليس لديه تحصين".
Advertisement
 
وأضاف: "الامام المغيب موسى الصدر عندما كان يجلس مع أكاديميين كان يتكلم بطريقة أكاديمية، أم عندما كان يجلس مع عامة الناس كان يتكلم بطريقة بسيطة. لذلك، علينا أن نعتمد طريقة السهل الممتنع في عملية الاقناع".
وخلال إحياء الليلة التاسعة من مراسم عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت، تحدّث نصرالله عن أهمية إحياء الشعائر الحسينية، وقال: "يسجل بشكل واضح في السنوات الـ3 الأخيرة أعداد الحاضرين للمجالس العاشورائية بشكل كبير ولافت. وبالإضافة الى البعد المعنوي للحاضرين، هناك رسالة جهادية سياسية لكل الذين يراهنوا على ضعفنا".

وأكمل: "من المظاهر التي كبرت في السنوات القليلة الماضية هي ظاهرة الإطعام والمضائف، والذي نشهده الآن من عدد كبير للمضائف هو جديد في لبنان على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب".

وتوجّه نصرالله بالشكر لأصحاب هذه المضائف الذين بذلوا المال ووقفوا وتعبوا فيها لإنجاحها، لافتًا إلى أنّ ما نشهده في لبنان من مضائف هذه الأيام لم يشهده لبنان في تاريخه، موضحاً أن عدد تلك المضائف بلغ الـ850 مضيفاً، وقال: "مظهر هذه المضائف يغضب العدو ويغضب إبليس، ويجب أن تكون النية في الاطعام القربى الى الله. إن هذا الاطعام هو محبب وذكر الكثير من الاحاديث في استحباب هذا العمل".

وفي ما خصّ يوم العاشر من مُحرّم، قال نصرالله: "اتفقنا نحن وإخواننا في حركة أمل والمجلس الإسلامي والعلماء أن تكون مراسم يوم العاشر هو يوم السبت، والمطلوب يوم العاشر أيضاً من أهلنا أن يقدموا مشهداً حضارياً متطوراً ليراه كل العالم".
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:41 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:01 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:05 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
18:00 | 2023-07-26
17:24 | 2023-07-26
17:00 | 2023-07-26
16:58 | 2023-07-26
16:55 | 2023-07-26
16:02 | 2023-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website