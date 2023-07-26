نصرالله: مراسم العاشر ستكون يوم السبت وظاهرة المضائف "تُغضب العدو"

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله أنَّ "معركة الوعي تخاض منذ بداية الخليقة"، وقال: "من جملة الأمور في موضوع الوعي يجب عدم المساعدة في ترويج الاشاعات والاخبار الكاذبة والشبهات ولو في سياق السؤال، كما أنّ هناك حرمة في بيع وشراء واقتناء كتب الضلال لمن ليس لديه تحصين".

Advertisement

وأضاف: "الامام المغيب موسى الصدر عندما كان يجلس مع أكاديميين كان يتكلم بطريقة أكاديمية، أم عندما كان يجلس مع عامة الناس كان يتكلم بطريقة بسيطة. لذلك، علينا أن نعتمد طريقة السهل الممتنع في عملية الاقناع".

وخلال إحياء الليلة التاسعة من مراسم عاشوراء في الضاحية الجنوبية لبيروت، تحدّث نصرالله عن أهمية إحياء الشعائر الحسينية، وقال: "يسجل بشكل واضح في السنوات الـ3 الأخيرة أعداد الحاضرين للمجالس العاشورائية بشكل كبير ولافت. وبالإضافة الى البعد المعنوي للحاضرين، هناك رسالة جهادية سياسية لكل الذين يراهنوا على ضعفنا".



وأكمل: "من المظاهر التي كبرت في السنوات القليلة الماضية هي ظاهرة الإطعام والمضائف، والذي نشهده الآن من عدد كبير للمضائف هو جديد في لبنان على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب".



وتوجّه نصرالله بالشكر لأصحاب هذه المضائف الذين بذلوا المال ووقفوا وتعبوا فيها لإنجاحها، لافتًا إلى أنّ ما نشهده في لبنان من مضائف هذه الأيام لم يشهده لبنان في تاريخه، موضحاً أن عدد تلك المضائف بلغ الـ850 مضيفاً، وقال: "مظهر هذه المضائف يغضب العدو ويغضب إبليس، ويجب أن تكون النية في الاطعام القربى الى الله. إن هذا الاطعام هو محبب وذكر الكثير من الاحاديث في استحباب هذا العمل".



وفي ما خصّ يوم العاشر من مُحرّم، قال نصرالله: "اتفقنا نحن وإخواننا في حركة أمل والمجلس الإسلامي والعلماء أن تكون مراسم يوم العاشر هو يوم السبت، والمطلوب يوم العاشر أيضاً من أهلنا أن يقدموا مشهداً حضارياً متطوراً ليراه كل العالم".