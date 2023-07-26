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لبنان
صفحة التفاعلات في حدث جنوبي لم تُطوَ
Lebanon 24
26-07-2023
|
17:24
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لم تُطوَ صفحة التفاعلات في حدث جنوبي فصولاً وهي مرشحة للتفاعل في أي وقت، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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