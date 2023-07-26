رئيس المخابرات الفلسطينية في بيروت

كتبت" الاخبار": غادر رئيس المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج بيروت وانتقل الى تركيا لمرافقة محمود عباس، فيما بقي اعضاء الوفد في بيروت لمتابعة الملفات العالقة ومناقشتها مع قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية، علما ان العديد من الفصائل الفلسطينية احتجوا اخيرا على النشاط المتزايد للأجهزة الامنية الرسمية الفلسطينية داخل المخيمات وتحديدا بعد عمليات إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه فلسطين المحتلة واتهام المنظمات الفلسطينية بذلك، كما شكل تزايد النشاط المخابراتي الفلسطيني مع التطورات في الجنوب أسئلة للعديد من القوى مما يهدد الوضع الأمني في المخيمات، علما ان العديد من الفصائل لديها ملاحظات كثيرة على اداء ممثل اللواء ماجد فرج في المخيمات العميد محمد العمري، ولم يعرف ما اذا كان اللواء فرج التقى قادة في الجهاد الاسلامي وحماس لمناقشة التطورات الفلسطينية بعد الاتهامات لجهاز الأمن الوطني الفلسطيني الذي يقوده فرج بتنفيذ اعتقالات في الضفة.

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