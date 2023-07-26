الصادق في "بيروت 26"

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استحصل النائب وضاح الصادق أخيراً على «علم وخبر» من وزارة الدّاخلية والبلديّات لجمعيّته، «بيروت 26»، المعنية بمتابعة «شؤون اجتماعية وثقافية ورياضيّة»، فيما الهدف منها تسهيل حصوله على مساعداتٍ ماليّة من جمعيّات أجنبيّة. ويتردّد أن الصادق ينوي تغيير اسم الجمعيّة إلى «رؤية بيروت» حتّى لا يكون الاسم «مفضوحاً» بربطه بالانتخابات النيابيّة المفترض إجراؤها عام 2026.( جريدة الاخبار)