Advertisement

لبنان

"حوار أيلول"...مهمة شاقة لقوى المعارضة و"التيار"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-07-2023 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1091588-638260425418843999.png
Doc-P-1091588-638260425418843999.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بات الجميع على درايةٍ بالطرح الذي حمله الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في جولته الثانية في بيروت ومفاده ان الدول المهتمة بالملف اللبناني والتي سبق واجتمعت في الدوحة، تقترح ان يتحاور اهل السياسة في لبنان داخلياً وتحديداً في "قصر الصنوبر" تمهيداً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
Advertisement
وبناء عليه يقول مصدر مطلع على الحراك الفرنسي لـ"لبنان 24" ان " مهمة لودريان في بيروت ليست مدعومة فرنسياً وحسب انما يأتي الموفد الفرنسي في زيارته الثانية مكلّفاً من الدول الخمس التي تحاول معالجة الاشكالية اللبنانية".
ويضيف " ما يطرحه لودريان امام زواره هو حوار لأيام قليلة مع جدول اعمال واضح للوصول الى انتخاب رئيس للجمهورية والاتفاق على بعض النقاط الأساسية التي يمكن من خلالها للعهد المُقبل أن ينطلق من دون عراقيل كالخلاف على شكل الحكومة وعلى توزيع الوزارات فيها وغيرها من التفاصيل الاساسية المرتبطة بالاصلاحات  التي لا بد من الاقدام عليها بشكل سريع جداً".
ويؤكد المصدر"خلافاً لما يُشاع،  لم يبلّغ لودريان اي جهة من الجهات التي اجتمع بها ان فرنسا تخلّت عن مبادرتها الأساسية، لا بل لم يناقش الموفد الفرنسيّ هذه المسألة مع اي طرف وذلك افساحاً بالمجال امام امكان عقد الحوار ومن ثم تحديد شخصية الرئيس  الذي سيتم الاتفاق على انتخابه لا مواصفاته".
ويعتبر المصدر"أن مهمة القوى المعارضة في لبنان و"التيار الوطنيّ الحرّ"شاقة خلال هذه المرحلة، لكونهم يدركون جيداً انه لا بد لهم من الاتفاق على شخصية جدية يتبنونها،  ولا يتقاطعون عليها من أجل طرحها في حوار أيلول كاسم من الممكن ان يقود لبنان في المرحلة المقبلة".
ويختم المصدر مؤكداً انه "على الرغم من جدية "حوار أيلول" واهميته الا ان هناك عدداً من علامات الاستفهام التي ترافقه أبرزها متعلق بالقوى التي سبق واعلنت رفضها للجلوس الى  طاولة  واحدة مع باقي الأفرقاء في لبنان، فهل تبدّل رأيها هذه القوى معتبرة ان الفرق شاسع بين الحوار وما تم تسميته "لقاء عمل"ام ان حوار أيلول سيشكل "بروفا"لحوار خارج الأراضي اللبنانية؟

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:52 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:02 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:05 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:17 | 2023-07-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:48 | 2023-07-27
04:30 | 2023-07-27
04:11 | 2023-07-27
05:35 | 2023-07-27
05:34 | 2023-07-27
05:27 | 2023-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website