هل العقوبات جديّة؟

Advertisement

بعد تلويح الدول الخمس بفرض عقوبات على معرقلّي الإستحقاق الرئاسيّ، استبعد مرجعٌ سياسيّ أنّ يكون هذا التهديد جدياً، لأنّ الدول الغربيّة سبق ولوّحت بالعقوبات منذ فترة طويلة، وقد مرّت شهورٌ عدّة على الفراغ من دون تنفيذ هذه البلدان لإجراءاتها العقابيّة.ورأى المرجع السياسيّ "أنّ العقوبات لن تكون الحلّ للاسراع في إنجاز الإنتخابات الرئاسيّة، فالمطلوب التوافق بين اللبنانيين".