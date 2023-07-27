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لبنان

إبنة وزير سابق تتحرك سياسيا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-07-2023 | 02:15
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تراقب مرجعيات بيروتية عن كثب تحرك كريمة الوزير والنائب السابق ميشال فرعون باولا فرعون رزق على الصعيد الرياضي من خلال عملها في رئاسة "نادي الراسينغ" لكرة القدم في بيروت ونشاطها على الصعيد الإجتماعي الذي، من المؤكد بحسب مصادر مطلعة، أنها سوف تستثمره في السياسة في المستقبل القريب، وسيكون الإستحقاق البلدي والإختياري أول إمتحان لها".
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وختم المصدر "بأنه من المرجح أن يفسح فرعون المجال لإبنته كي تخوض المعترك السياسي في الأشرفية".




المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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