ولادة غير تقليدية.. هذا ما جرى في سيارة الاسعاف في طرابلس

في حادثة نادرة، ورد اتصال لمركز جهاز الطوارئ والاغاثة في طرابلس لحالة ولادة طارئة في منطقة ابي سمراء - الشوك، وعلى اثرها توجهت الاسعاف الى المكان.

وفي المعلومات، ان عناصر الاسعاف عملوا الى مساعدة المرأة على الولادة داخل سيارة الاسعاف، حفاظاً على سلامتها وسلامة طفلها. وقد تمت العملية بنجاح ليتم نقلها ونقل طفلها الى المستشفى ووصفت حالتهما بالجيدة، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

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