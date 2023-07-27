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لبنان

ميقاتي التقي وزير داخلية قبرص

Lebanon 24
27-07-2023 | 02:12
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استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا وزير داخلية قبرص كونستانتينوس يوانو يرافقه سفير قبرص في لبنان بنايوتيس كرياكو. وشارك في اللقاء الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى ومستشار رئيس الحكومة السفير بطرس عساكر.
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ميقاتي

قبرص

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