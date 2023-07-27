"لبناني أنا".. مهرجانات جونيه اضاءت سماء المدينة بحفل من الاحلام

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تحت شعار "لبناني أنا" انطلقت أمس الاربعاء فعاليات "مهرجانات جونية الدولية" من صالة السفراء في كازينو لبنان. فـ"عروسة" كسروان من دون منازع تستحق ان تحظى بأفضل صورة وأجمل المهرجانات، لتؤكد مرة جديدة ان اللبناني العاشق للحياة لن ينكسر أمام أصعب الأزمات التي تعصف به.وعلى الرغم من ان الافتتاح هذا العام لم يكن كالأعوام السابقة لناحية الالعاب النارية التي كانت تضيء خليج جونية يوم الافتتاح، الا ان حضور عبير نعمة في كازينو لبنان لم يقل أقل اشراقاً وتوهجاً من حفل الالعاب النارية.ففي حفل أكثر من رائع احيت نعمة الليلة الأولى من مهرجانات جونيه حيث نَقَلت الجمهور على مَتْن رِحلةٍ ساحرة أدَّت خلالها باقة منمّقة من أغنيات حُفِرَت في الذاكرة، أَلْهَبَت الحضور تفاعلاً حتى بات يردِّدُ بأعلى صوته "أنا لبناني وهيدا لبناني أنا".وغنّت عبير نعمة، مع الفرقة الموسيقيّة بقيادة جورج قسّيس، مجموعة كبيرة ومُنوّعة من أغنياتها الخاصّة نذكر من بينها "وينك" و"بلا ما نحسّ" و"ودّعت الليل" و"بصراحة" و"يا ترى" و"إعمل ناسيني" و"تلفنتلّك" أضف إلى باقة من الأغنيات الطربيّة وسط تفاعل كبير من الجمهور الحاضر، وقد وقّع إطلالة عبير نعمة المُصمّم اللبنانيّ زياد نكد.الحفل كان بحضور وزير السياحة وليد نصّار، بالإضافة إلى حشد من الإعلاميين المحليين والدوليين.المهرجان يستكمل مساء الأحد ٣٠ تموز، حيث تقام في يومه الأخير أمسية وطنية عاطفية بعنوان "لبنان حكاية حب" بإشراف الشاعر الكبير نزار فرنسيس وأداء المغنية كارلا شمعون.كما يطلق المهرجان مسابقة تصوير فوتوغرافية وطنية للهواة والمحترفين هدفها تسليط الضوء على جمال طبيعة لبنان وثقافته حيث سيتسنى لكل مشترك إعطاء وجهة نظره الخاصة بصورة احترافية مبدعة لإظهار وجه لبنان الحضاري والسياحي والثقافي. لجنة التحكيم مؤلفة من اختصاصيين، تختار أجمل الصور. كما سيتمكن الجمهور من المشاركة في التصويت عبر موقع المسابقة. اما إعلان النتائج النهائية للمسابقة سيتم خلال حفل خاص في صالة السفراء في كازينو لبنان الثلاثاء ٢٢ آب