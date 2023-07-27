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لبنان

مصادر حكومية لـ "لبنان 24": جلسة مجلس الوزراء في موعدها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-07-2023 | 02:21
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أكدت مصادر حكومية لـ "لبنان 24" ان جلسة مجلس الوزراء المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم لبحث الوضعين المالي والنقدي مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مستمرة في موعدها ولا تبديل حتى الساعة.
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المصدر: لبنان 24
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رادار لبنان24

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