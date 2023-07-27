مصادر حكومية لـ "لبنان 24": جلسة مجلس الوزراء في موعدها

أكدت مصادر حكومية لـ "لبنان 24" ان جلسة مجلس الوزراء المقررة عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم لبحث الوضعين المالي والنقدي مع قرب انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مستمرة في موعدها ولا تبديل حتى الساعة.

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