بعد ارتفاعها الشديد... هل تتراجع دراجات الحرارة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الداخل و على الساحل و دون تعديل على الجبال.وجاء في النشرة الاتي:-الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة حاليا فوق شبه الجزيرة العربية على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط، مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة احيانا مما يزيد من حدة الشعور بالحر وتستمر حتى يوم السبت حيث يخف تأثيرها نسبيا .نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة، وننصح بالإكثار من شرب السوائل وارتداء الالبسة القطنية.ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز تتراوح بين 24 و 32 درجة مئوية في بيروت.معدل درجات الحرارة لشهر تموز بين 18و 34 درجة مئوية في زحلة.-الطقس المتوقع في لبنان:الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال و انخفاضها بشكل طفيف في الداخل ودون تعديل على الساحل .الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الداخل و على الساحل و دون تعديل على الجبال.السبت: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة و ارتفاع نسبة الرطوبة مما يؤدي الى تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.-الحرارة على الساحل من 27 الى 33 درجة، فوق الجبال من 20 الى 31 درجة، في الداخل من 21 الى 35 درجة.-الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة ليلا، جنوبية غربية نهارا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.-الانقشاع: جيد الى متوسط أحيانا.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 75 %.-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.-الضغط الجوي: 756 ملم زئبق.-ساعة شروق الشمس: 5,46-ساعة غروب الشمس: 19,42