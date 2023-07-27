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لبنان

بعد ارتفاعها الشديد... هل تتراجع دراجات الحرارة؟

Lebanon 24
27-07-2023 | 02:40
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الداخل و على الساحل و دون تعديل على الجبال.
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وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة: يستمر تأثير الكتل الهوائية الحارة المتمركزة حاليا فوق شبه الجزيرة العربية على لبنان و الحوض الشرقي للمتوسط، مترافقة بنسبة رطوبة مرتفعة احيانا مما يزيد من حدة الشعور بالحر وتستمر حتى يوم السبت  حيث يخف تأثيرها نسبيا .

نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة في ساعات الذروة، وننصح بالإكثار من شرب السوائل وارتداء الالبسة القطنية. 

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر تموز تتراوح بين  24 و 32 درجة مئوية  في بيروت.
             معدل درجات الحرارة لشهر تموز بين 18و 34 درجة مئوية في زحلة. 

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال و انخفاضها بشكل طفيف في الداخل ودون تعديل على الساحل .

الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الداخل و على الساحل و دون تعديل على الجبال.
السبت:  قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض في درجات الحرارة و ارتفاع نسبة الرطوبة مما يؤدي الى تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة.
-الحرارة على الساحل من 27 الى 33 درجة، فوق الجبال من 20 الى 31 درجة، في الداخل من 21 الى 35 درجة.

-الرياح السطحية: متقلبة ضعيفة ليلا، جنوبية غربية نهارا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.
-الانقشاع: جيد الى متوسط أحيانا.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 45 و 75 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 30 درجة.
-الضغط الجوي:  756 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس:  5,46
-ساعة غروب الشمس: 19,42
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