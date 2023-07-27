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لبنان
في صيدا والجوار... حزب الله أحيا الليلتين السادسة والسابعة من عاشوراء
Lebanon 24
27-07-2023
|
02:44
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يستمر "حزب الله" في منطقة صيدا، بإحياء الليالي العاشورائية بمختلف أنشطتها، فأحيا قطاع صيدا الليلتين السادسة والسابعة، مستضيفا عددا من العلماء والشخصيات الذين تحدثوا عن المناسبة ومعانيها، ومنهم وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم، النائب الدكتور حسين الحاج حسن، الوزير والنائب السابق محمد فنيش، الأب إبراهيم سعد من مطرانية الروم الاورثوذكس، رئيس مجلس أمناء تجمع العلماء المسلمين في لبنان الشيخ غازي حنينة، عضو المجلس المركزي في الحزب الشيخ حسين غبريس، عضو هيئة الرئاسة في حركة "أمل" خليل حمدان، رئيس المركز الإستشاري للبحوث والتوثيق الدكتور عبد الحليم فضل الله والشيخ راغب حرب ، وغيرهم من الشخصيات الدينية والسياسية.
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توزع النشاط العاشورائي في مجمعات الإمام المهدي في الغازية وسيد الشهداء في حارة صيدا، السيدة الزهراء في صيدا، الإمام الحسين في عنقون، باحة قاعة عاشوراء في تعمير عين الحلوة، باحة قاعة الإمام المهدي في كفرحتى وحسينية بلدة بنعفول.
كما نظم الحزب بالتعاون مع حركة "أمل" مجالس عزاء مشتركة في بلدات عزة، اركي، قناريت، زغدرايا، زيتا، رومين وحومين التحتا، فيما نفذ قطاع صيدا سلسلة من الأنشطة العاشورائية تنوعت من حلقات اللطم وموائد الإطعام الشعبية، والمواكب والمسيرات الشعبية وأنشطة خاصة بالفتية والأطفال من وحي المناسبة .
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