في يومه الثالث في بيروت... من التقى لودريان؟

تستمر زيارة الموفد الفرنسي الرئاسي "جان ايف لودريان" الى بيروت حيث يلتقي لودريان في اليوم الثالث من الزيارة مجموعة من الشخصيات السياسية والنيابية

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الحوت

وفي هذا السياق، - اعلن النائب عماد الحوت في بيان انه "التقى باسم اللقاء النيابي المستقل الموفد الفرنسي ايف لودريان واستمع للطرح الجديد بعقد جلسات عمل في لبنان حول مهام الرئيس المقبل ومواصفاته يتبعها جلسات انتخاب"، وقال:"أكدنا تفضيل الآلية الدستورية للانتخاب، وأنه لا مانع لدينا من نقاش محصور بمهام الرئيس ومواصفاته ضمن مدى زمني قصير".

بقرادونيان

كما التقى الأمين العام لحزب "الطاشناق" ورئيس كتلة نواب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان الموفد الفرنسي جان إيف لودريان.

وتمت خلال اللقاء، بحسب بيان صادر عن "الطاشناق"، "مناقشة الأوضاع العامة، ولا سيما الملف الرئاسي، حيث قدّم الموفد الفرنسي مبادرته الرئاسية."

رعد

والتقى الموفد الرئاسي الفرنسي لودريان يرافقه وفد من السفارة، رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد ومسؤول العلاقات الدولية عمار الموسوي في مقر الكتلة في حارة حريك.

الجميّل

إلى ذلك، أكّد رئيس حزب "الكتائب" النائب سامي الجميّل في حديث عبر "العربية – الحدث"، "أننا لم نُعطِ جوابًا نهائيًا للمبعوث الفرنسي جان إيف لودريان بانتظار التشاور بين أفرقاء المعارضة والذي سيحصل بين اليوم والغد وسيكون لدينا جواب موحد".



وقال: "إن كان لدى حزب الله النية لملاقاة الفريق الآخر إلى منتصف الطريق، فيجب أن يسحب مرشّحه ويُلاقينا على الحوار عندها ولا مشكلة لدينا".



وشدّد على أن "ما يهمنا هو ألا يتحوّل الحوار إلى آلية لفرض إرادة حزب الله على باقي اللبنانيين".