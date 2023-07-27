31
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
32
o
جبيل
31
o
صيدا
30
o
جونية
33
o
النبطية
35
o
زحلة
36
o
بعلبك
32
o
بشري
32
o
بيت الدين
35
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعدما سرق حقيبة احد الاشخاص... هكذا تم القاء القبض عليه
Lebanon 24
27-07-2023
|
03:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
بتاريخ 21-07-2023، ادّعى أحد المواطنين أن مجهولاً أقدم على سرقة حقيبته وذلك أثناء تواجده في أحد المنتجعات في محلة جونية وبداخلها مبلغ مالي قُدِّرَ بحوالي 1000 دولار أميركي، و9 ملايين ليرة لبنانية، و300 يورو، وهاتف خليوي، ومفاتيح سيارته ومنزله وأوراق ثبوتية، وفرّ إلى جهة مجهولة على متن سيارة نوع "نيسان ألتيما" لون أسود من دون لوحات.
Advertisement
على الفور، كُلِّفَت شعبة المعلومات بالقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكّنت خلال ساعات من تحديد هوية السارق، ويدعى: ح. ر. (مواليد عام 1989، لبناني) من أصحاب السوابق بجرائم سرقة، وترويج مخدرات، وترويج عملة مزيّفة، وضرب، وبحقّه خلاصة حكم بجرم معاملة بالشدّة وحبس 6أشهر.
بالتاريخ ذاته، وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدته إحدى دوريات الشعبة على متن سيارة ال "نيسان" في محلة الكسليك، حيث عملت على نصب كمين له وتوقيفه وضبط السيارة. وبتفتيشه والسيارة، تم ضبط الحقيبة المسروقة وبداخلها: الهاتف المسروق، ومفتاح السيارة العائدة للمدعي، ومبلغ مالي عبارة عن 690 دولارًا أميركيًّا، 345 يورو، 836،000 ألف ليرة لبنانية، و600 ليرة سورية، وسلسال لون أبيض، مفتاح عائد للفندق حيث يقيم المدعي، وهاتف خلوي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بتنفيذ عملية السرقة من داخل المنتجع في جونية، وأضاف أنه بعد عملية السرقة توجّه إلى منطقة بعبدا ومن ثم عاد إلى جونية محاولاً العثور على سيارة المدّعي وسرقتها كون مفتاحها كان بحوزته.
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
مايا دياب في المستشفى وألغت حفلها في دمشق.. هذا ما تعرّضت له!
Lebanon 24
مايا دياب في المستشفى وألغت حفلها في دمشق.. هذا ما تعرّضت له!
09:34 | 2023-07-26
26/07/2023 09:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
كلامٌ عن "هزات أرضية في لبنان" سببها تركيا.. خبير زلازل يعلن النبأ المهم
Lebanon 24
كلامٌ عن "هزات أرضية في لبنان" سببها تركيا.. خبير زلازل يعلن النبأ المهم
15:52 | 2023-07-26
26/07/2023 03:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكٌ مسلح في بيروت.. هذا ما جرى ليلاً
Lebanon 24
إشتباكٌ مسلح في بيروت.. هذا ما جرى ليلاً
16:02 | 2023-07-26
26/07/2023 04:02:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نقله إلى العناية المركزة... وفاة شاعر كبير بعد صراعٍ مع المرض (صورة)
Lebanon 24
بعد نقله إلى العناية المركزة... وفاة شاعر كبير بعد صراعٍ مع المرض (صورة)
07:05 | 2023-07-26
26/07/2023 07:05:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماعٌ سريّ و "حزب الله" سيحتلُّ "مستعمرة" إسرائيلية.. مفاجآت يكشفها تقرير!
Lebanon 24
إجتماعٌ سريّ و "حزب الله" سيحتلُّ "مستعمرة" إسرائيلية.. مفاجآت يكشفها تقرير!
12:17 | 2023-07-26
26/07/2023 12:17:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:48 | 2023-07-27
ميقاتي: سأستمر في القيام بواجبي الدستوري والعمل الجاد لسير عمل المؤسسات وخاصة مصرف لبنان من دون كلل
04:30 | 2023-07-27
"لبناني أنا".. مهرجانات جونيه اضاءت سماء المدينة بحفل من الاحلام
04:11 | 2023-07-27
النصاب لم يكتمل.. تحديد جلسة جديدة لمجلس الوزراء في هذا الموعد
05:35 | 2023-07-27
حملات مشبوهة لجمع التبرعات.. والاهالي يتحركون بهذه الطريقة اعتراضا
05:34 | 2023-07-27
وهاب: أزمتنا ستبقى مفتوحة في المستقبل القريب
05:27 | 2023-07-27
أرسلان: ما رح يبقى بلد
فيديو
نجم لبناني شهير يُفجر مفاجأة: تعرّض للتحرش لسنوات.. ويكشف سبب سكوته (فيديو)
Lebanon 24
نجم لبناني شهير يُفجر مفاجأة: تعرّض للتحرش لسنوات.. ويكشف سبب سكوته (فيديو)
04:39 | 2023-07-26
27/07/2023 12:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
Lebanon 24
داخل حوض الاستحمام.. شقيق باميلا الكيك يحاول انهاء حياتها بسبب ممثلة لبنانية! (فيديو)
01:41 | 2023-07-26
27/07/2023 12:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
Lebanon 24
العثور على طباخ عائلة أوباما غريقا قرب منزل اقامتها الصيفي.. هذا ما حصل معه (فيديو)
23:33 | 2023-07-24
27/07/2023 12:42:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact