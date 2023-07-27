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لبنان

محافظ الجنوب حدد يوم الخميس المقبل موعدًا لانتخاب رئيس ونائب رئيس لبلدية صيدا

Lebanon 24
27-07-2023 | 03:51
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حدد محافظ الجنوب منصور ضو في بيان العاشرة من صباح يوم الخميس المقبل في الثالث من آب، موعدا لعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد لبلدية صيدا ونائب له، بعد إصرار رئيسها السابق المهندس محمد السعودي على الاستقالة التي قدمها قبل يومين أمام المحافظ ضو وقبلها الأخير بعد توقيعها رسميًا، ولتعذر تزكية رئيس ونائب الرئيس من قبل أعضاء المجلس البلدي، سيصوّتون في جلسة الخميس لمن يجدون فيهما الأهلية لتولي المنصبين. 
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