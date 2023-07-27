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لبنان

حريق في دير عمار.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
27-07-2023 | 04:30
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اندلع حريق داخل سيارة في منطقة دير عمار داخل مشروع عبود نحلة طريق حريقص والعائدة لاحد المواطنين من آل "بخاش" وقد توجهت فرق الدفاع المدني الى المكان للمباشرة بإخمادها 

ورجحت المصادر ان الحريق ناتج عن ماس كهربائي ادى الى اشتعالها فيما الاضرار اتت مادية دون اي اصابات في الارواح، بحسب ما ذكرت مندوبة "لبنان 24".
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