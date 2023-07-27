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لبنان

قرار قضائيّ... مدير سابق لاحدى السوبرماركات في الحبس

Lebanon 24
27-07-2023 | 04:30
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أصدر القاضي المنفرد الجزائي في طرابلس، أمس، حكما حمل الرقم 2023/162، قضى بحبس المدعى عليه "ر.م"، الملقب بـ "أبي جاد"، سنة واحدة مع إلزامه بإعادة المبالغ المسروقة والعطل والضرر. 

وكانت فصيلة درك باب الرمل، قد ألقت القبض على "ر .م" في نيسان الماضي، بعد مداهمة نفذتها في الضم والفرز في طرابلس، بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة وإساءة أمانة واختلاس. 
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يذكر إن (ر.م،) كان مديرا لأحدى السوبرماركت الكبيرة في طرابلس، كونه صهرا لصاحب السوبرماركت، ولكنه اختلس منها مبلغا كبيرا وتوارى عن الانظار الى ان تم القبض عليه.

وبعد صدور الحكم، شكر المدعي القضاة، وقال :" تحية إلى القضاء الذي عمل ويعمل على قمع الظالم وانصاف المظلوم رغم كل الظروف الصعبة".(الوكالة الوطنية) 
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