اعتصام في النبطية.. لا لمكب النفايات

اقام اهالي البلدة بلدة جباع - قضاء النبطية وقفة احتجاجية في ساحة البلدة امام الحسينية رافعين شعارات رفضاً لاقامة مكب نفايات في البلدة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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