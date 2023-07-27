Advertisement

لبنان

اعتصام في النبطية.. لا لمكب النفايات

Lebanon 24
27-07-2023 | 04:34
A-
A+
Doc-P-1091668-638260546224007032.jpeg
Doc-P-1091668-638260546224007032.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقام اهالي البلدة بلدة جباع - قضاء النبطية وقفة احتجاجية في ساحة البلدة امام الحسينية رافعين شعارات رفضاً لاقامة مكب نفايات في البلدة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
من أثرياء النبطية: بعد أنباء عن طلاقها.. الفنانة العربية الشهيرة ترقص مع زوجها اللبناني الوسيم! (فيديو)
lebanon 24
27/07/2023 15:01:47 Lebanon 24 Lebanon 24
جولة تفقدية في اسواق النبطية
lebanon 24
27/07/2023 15:01:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدة في النبطية تُعاني من انقطاع المياه.. ومناشدة للمسؤولين
lebanon 24
27/07/2023 15:01:47 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: للاعتصام غدا امام المساجد!
lebanon 24
27/07/2023 15:01:47 Lebanon 24 Lebanon 24

النبطية

اعتصام

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:48 | 2023-07-27
06:00 | 2023-07-27
06:13 | 2023-07-27
07:53 | 2023-07-27
07:46 | 2023-07-27
07:43 | 2023-07-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website